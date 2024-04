30 Punkte: "Let's Dance"-Lulu vertanzt ihre Panikattacken

Voller Erfolg für Lulu Lewe und Massimo Sinató (43)! Die beiden räumen in der heutigen Let's Dance Folge ab und bekommen von der Jury die Höchstwertung von 30 Punkten. Die Sängerin verpackt ihre persönliche Geschichte in der Performance – sie kämpfte mit Panikattacken, was sie in dem Tanz zum Ausdruck bringen wollte. "Ich habe mich da in meinem eigenen Körper gefangen gefühlt. Es hat mich in meinem Alltag sehr eingeschränkt. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit oder zur Uni gehen", führt sie aus.

Einige X-User scheinen von der Performance nicht ganz so überzeugt wie die Jury zu sein. "Das war einer der emotionslosesten, unangenehmsten Contemporarys bei 'Let's Dance'. Das war eher Softporn", urteilt ein Nutzer. "Es war nicht schön, es war zu viel auf Sex aus", meint ein weiterer. Eine dritte Person ist hingegen begeistert: "Heiß, heißer, heftig heiß. Was war das bitte für ein Contemporary?"

Die beiden sind damit das zweite Paar der heutigen Sendung, das die 30 Punkte knackt. Auch Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) jubelten: Sie bekamen von der Jury die Höchstzahl für ihren Quickstepp. "Großes Kino", schwärmte Juror Joachim Llambi (59). "Deine Technik war spitze", schloss sich Kollegin Motsi Mabuse (43) an.

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Massimo Sinató, 2024

Getty Images Massimo Sinató und Lulu Lewe bei "Let's Dance"

