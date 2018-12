Jesy Nelson (27) wurde auf die Straße gesetzt! Am Mittwochabend wollte das Little Mix-Mitglied in den Londoner Nachtclub Cirque Le Soir – aber bis dahin kam der Star erst mal nicht! Der Uber-Fahrer schmiss die bekannte Sängerin und ihre Begleitung aus dem Fahrzeug. Jesy wendete sich nach dem Rauswurf im Netz an ihre Fans: Nach eigenen Angaben der Musikerin sei es eiskalt gewesen – sie habe sich beinahe ihre "Titten" abgefroren.

Auf Instagram meldete sich Jesy zu Wort, nachdem sie eine neue Mitfahrgelegenheit organisiert hatte. Laut der 27-Jährigen hätten sie und ihr Freund den Fahrer in den Wahnsinn getrieben. Womit? Ihre Begleitung James habe eine Performance aus dem Musicalfilm "The Greatest Showman" zum Besten gegeben – das habe der Fahrer gar nicht gut gefunden. Mit den Worten: "Ihr macht mich verrückt!", soll er die beiden vor die Tür gesetzt haben. In einem knappen roten Body im Lingerie-Stil und Röhrenjeans wartete sie demnach an einer Ecke auf ein neues Taxi.

Da half wohl auch ihr Promi-Status nichts – Jesys Uber-Fahrer war eindeutig kein Fan von der Gesangseinlage ihres Kumpels. Doch trotz des Vorfalls zeigte Jesy später auf ihrem Social-Media-Kanal: Der Ärger schien kurz darauf vergessen zu sein! Sie genoss den Abend und feierte ausgelassen im Club.

Euan Cherry/WENN.com Jesy Nelson von Little Mix bei einem Auftritt

P.Hoffmann / WENN.com Little Mix bei "The Dome"

Will / Mark / MEGA Jesy Nelson auf dem Weg zum Club Cirque Le Soir

