"Little Mix"-Jesy Nelson und Zion sollen sich getrennt haben

Jesy Nelson (32) soll wieder Single sein! Die einstige Little Mix-Sängerin sorgte Anfang des Jahres für süße Liebesgerüchte: Ihr wurde eine Romanze mit dem Rapper Zion Foster nachgesagt. Und tatsächlich, die beiden bestätigten kurz darauf auch schon ihre Beziehung. Auf gemeinsamen Schnappschüssen teilten die Musiker regelmäßig ihr privates Glück. Doch jetzt soll bei Jesy und Zion alles aus und vorbei sein!

Dies behaupten Insider, die dem "Blessing"-Interpreten nahestehen. Gegenüber The Sun verrieten sie, dass Zion den Schlussstrich gezogen habe. "Es ist schwer, sich einen Reim darauf zu machen, weil sie so verliebt zu sein schienen", wunderte sich die Quelle. Beide haben sich noch nicht dazu geäußert, allerdings folgt Zion Jesy nicht mehr auf Instagram und hat alle gemeinsamen Bilder gelöscht.

Damit wäre die Beziehung nach rund neun Monaten gescheitert. Im November war es nämlich zu ersten Spekulationen gekommen. Ein Insider plauderte damals gegenüber The Sun aus: "[Jesy und Zion] gehen die Dinge in ihrem eigenen Tempo an und lassen alles auf sich zukommen, aber sie genießen die Gesellschaft des anderen sehr."

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im Urlaub

Getty Images Jesy Nelson im Dezember 2021

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Zion Foster im Juni 2023

