Überraschung vor dem Fest: Little Mix will Comeback feiern!

Weihnachten kommt für die Fans dieses Jahr etwas früher! Die britische Girlgroup Little Mix feierte dank ihres The X-Factor-Sieges 2011 große Erfolge. Vor zwei Jahren dann der Schock für die Supporter: Nach Jesy Nelsons (32) Ausstieg legten auch die anderen drei Girls um Perrie Edwards (30) und Co. eine Bandpause ein. Doch eine macht nun Hoffnung auf ein baldiges Comeback: Leigh-Anne Pinnock (32) bestätigt, dass Little Mix ein Comeback feiern wird!

Das gibt die Beauty nun gegenüber The Sun preis. Und das Ganze sei nur eine Frage der Zeit. "Wir werden auf jeden Fall wieder zusammenkommen. Aber ich meine, wir sind buchstäblich erst seit zwei Sekunden solo und die anderen haben noch nicht einmal [Musik] veröffentlicht", erklärt die Sängerin und fügt hinzu: "Wir haben also die Zeit, die wir brauchen, um einfach nur für uns zu sein."

Von einer Bandpause war vor allem Bandmitglied Jade Thirlwall (30) nicht sonderlich begeistert. Noch im November 2021 betonte die 30-Jährige gegenüber dem britischen Magazin Gay Times: "Offensichtlich sind wir total froh darüber, dass wir weitergemacht haben, weil wir so ein tolles Jahr hatten und es werden auch noch viele weitere Jahre folgen." Was sie jetzt zu den Zukunftsplänen der Band sagt, ist bisher aber unbekannt.

Leigh-Anne Pinnock im Dezember 2023

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix, 2019

Little-Mix-Sängerinnen: Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock

