Deshalb zieht sich Jesy Nelson aus der Öffentlichkeit zurück

Andere Dinge gehen jetzt vor! Die Sängerin Jesy Nelson (32) war von 2011 bis 2020 Mitglied bei der beliebten Girlband Little Mix gewesen. Danach versuchte die Beauty, sich als Solokünstlerin zu etablieren. Im Alter von 32 Jahren hat das Stimmwunder nun eine persönliche Entscheidung getroffen, von der es seinen Fans im Netz erzählt. Jesy verkündet, sich den Sommer über aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen!

Auf Instagram postete die Britin ein langes Statement, in dem sie von ihrer Lebensentscheidung erzählt: "Schon seit Längerem wollte ich reisen, aber hatte nie die Zeit dafür. Es kommen sehr spannende Dinge in Beruf und Musik auf mich zu, aber bis dahin werde ich mir den Sommer über freinehmen und die Welt bereisen." Zum Abschluss fand Jesy versöhnliche Worte für ihre enttäuschten Fans: "Ich werde eine Weile nicht auf Social Media aktiv sein, aber ich liebe euch alle so sehr und sehe euch, sobald ich zurück bin!"

Im April hatte die Sängerin darüber ausgepackt, weshalb sie sich im Jahr 2020 für den Exit aus der Band entschieden hatte. Dabei habe vor allem ihre mentale Gesundheit eine wichtige Rolle gespielt. Zudem sei sie als Solokünstlerin eher in der Lage, sich frei zu entfalten: "Ich spüre ein echtes Gefühl der Unabhängigkeit. Es gibt so viele Dinge, über die ich [vorher] nicht sprechen konnte."

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

Getty Images Jesy Nelson im Dezember 2021

Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

