Jesy Nelson und Zion Foster feiern wohl ihr Liebes-Comeback!

Es ist wieder alles beim Alten! Jesy Nelson (32) sorgte Anfang dieses Jahres für jede Menge Aufsehen mit ihrem Liebesleben: Nachdem ihr bereits Gerüchte über eine Romanze mit Zion Foster nachgesagt worden waren, bestätigte sie diese auch wenig später. Doch allzu lange währte das Liebesglück nicht, so trennten sich die zwei im August laut Insiderinfos. Wie es scheint, können die beiden aber nicht ohneeinander: Jesy und Nelson sind wieder ein Paar!

Die Sängerin und der Rapper wurden während eines Spaziergangs mit den Hunden von Paparazzi erspäht. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, entschieden sich beide für lässige Looks: Der Little Mix-Star trägt eine grüne karierte Hose, eine gleichfarbige Bomberjacke und einen beigen Hut. Der "Blessing"-Interpret spaziert dagegen in einer schwarzen Jogginghose und einem bunten, flauschigen Poncho durch die Gegend. Doch während des Gassi Gehens darf ein wenig Zärtlichkeit nicht fehlen: Die beiden fallen sich lächelnd in die Arme und geben sich einen Kuss. Damit ist wohl klar, dass die Musiker höchstwahrscheinlich wieder als Paar durchs Leben gehen.

Besonders im Sommer war es sehr still um Jesy gewesen – und das hatte einen Grund! "Schon seit Längerem wollte ich reisen, aber hatte nie die Zeit dafür. Es kommen sehr spannende Dinge im Beruf und in der Musik auf mich zu, aber bis dahin werde ich mir den Sommer über freinehmen und die Welt bereisen", erklärte sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story und meldete sich damit eine Zeit lang bei ihrer Community ab.

Getty Images Jesy Nelson in der Kiss-FM-Radiostation in London im Oktober 2021

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Zion Foster im Juni 2023

Getty Images Jesy Nelson, 2020

