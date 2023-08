Musikpause: Sängerin Jesy Nelson möchte die Welt bereisen!

Jesy Nelson (32) nimmt sich eine wohlverdiente Auszeit! Besondere Bekanntheit hatte die Sängerin als Mitglied der Girlgroup Little Mix erlangt. Im Dezember 2020 verkündete die Britin jedoch ihren Ausstieg aus der Band und ist seither solo unterwegs. Zuletzt sagte die Musikerin an, dass ihre Fans bald neue Projekte von ihr erwarten dürfen – doch zuvor möchte Jesy noch die Welt bereisen!

"Ich wollte schon so lange reisen, hatte aber nie die Zeit dafür", schreibt die 32-Jährige in einem Beitrag auf Instagram. "Ich habe einige wirklich aufregende Dinge in meiner Arbeit und meiner Musik geplant, aber bis dahin werde ich mir den Sommer Zeit nehmen, um die Welt zu bereisen", verkündet Jesy. Aus diesem Grund wolle sie auch von den sozialen Medien in dieser Zeit Abstand nehmen.

Dass Jesy sich von den anderen Mädels bei Little Mix getrennt hatte, hat jedoch einen traurigen Grund. "Du bist eine Maschine, die dauerhaft laufen muss. Du hast nie Zeit, zu atmen und dir Zeit für dich zu nehmen", erklärte sie in einem Statement gegenüber The Sun. Auch mit ihrer mentalen Gesundheit habe sie zu kämpfen gehabt.

