Vom Erotikmodel zur Hauptverdächtigen! Kelsey Turner wurde wegen des vermeintlichen Mordes an ihrem "Suggardaddy" festgenommen. Der 71-jährige Thomas Burchard soll die Blondine mehrere Monate mit insgesamt 300.000 US-Dollar finanziell unterstützt haben. Anfang März wurde er dann tot im Kofferraum eines Autos, abgestellt am Stadtrand von Las Vegas, aufgefunden. Der als Kinderpsychiater tätige Thomas Burchard soll brutal erschlagen worden sein. Jetzt kommen neue Details ans Licht: Die Tatverdächtige ist schwanger!

Kelsey wurde aufgrund ihrer Schwangerschaft auch noch nicht an die zuständigen Behörden ausgeliefert, wie der Nachrichtensender KTNV Las Vegas berichtete. Eigentlich hätte das Model schon längst zurück in Las Vegas sein müssen, wo der Mord allem Anschein nach verübt wurde. Stattdessen befindet sie sich wohl noch immer in Kalifornien, wo sie ursprünglich festgenommen wurde. Wer der Vater des ungeborenen Kindes ist, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Kurz vor seinem Verschwinden besuchte Thomas Burchard das Model ein letztes Mal in ihrer Wohnung in Las Vegas, da er wohl an ihrer Aufrichtigkeit zweifelte. Er gab ihr dort wohl wieder Geld – und war danach tot. Seine einstige Lebensgefährtin Judy Earp scheint eine klare Meinung von der 25-Jährigen zu haben: "Sie ist genauso böse wie Charles Manson!", wetterte sie.

