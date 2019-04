Wer steckt hinter dieser grauenvollen Tat? Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass das Playmate Kelsey Turner von der Polizei festgenommen wurde. Berichten zufolge stehe die Blondine im Verdacht, ihren früheren Suggardaddy Thomas Burchard umgebracht zu haben – demnach soll ihr der Kinderpsychiater in der Vergangenheit immer wieder große Geldsummen überwiesen haben. Nun wurde der 71-Jährige tot aufgefunden. Ob Kelsey für seinen Tod verantwortlich ist, versuchen die Ermittler nun zu klären. Der Tathergang wirft jedoch eine entscheidende Frage auf: Könnte das Model den Mord überhaupt alleine begangen haben?

Wie KNTV Las Vegas jetzt berichtet, wurde die Leiche von Burchard in Nevada im Kofferraum des Wagens gefunden, in dem er allem Anschein nach auch ermordet wurde. Zudem hätten die Behörden vor Ort verschiedene Putzutensilien sichergestellt, die zur Spurenbeseitigung eingesetzt worden sein könnten. Auch in dem Haus der Beschuldigten sollen die Ermittler Blutspuren sowie Anzeichen für den Einsatz von Reinigungsmitteln nachgewiesen haben. Außerdem wird vermutet, dass der Tote nicht nur durch eine Person in das Fahrzeug gebracht wurde. "Thomas war ein großer Kerl, 110 Kilo schwer. Ich glaube nicht, dass ihn eine Frau alleine in den Kofferraum gekriegt hätte", erklärte die langjährige Partnerin des Mordopfers.

Hinzu kommt, dass Kelsey derzeit angeblich auch noch schwanger sein soll. Vermutungen zufolge könnte der 25-Jährigen bei der Tat aber ihr neuer Freund geholfen haben, mit dem sie seit Kurzem liiert ist. Ob ihr neuer Partner oder der Verstorbene der Vater des Kindes ist, ist derweil noch nicht bekannt.

Sheri Determan/WENN.com Erotikmodel Kelsey Turner

Anzeige

Instagram / kelseyturnerofficial Kelsey Turner, Erotikmodel

Anzeige

Sheri Determan/WENN.com Kelsey Turner in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de