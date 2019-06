Dieses Ereignis hat offensichtlich Strahlkraft! Bereits seit 1768 werden im britischen Ascot alljährlich prestigeträchtige Pferderennen abgehalten. Auch in diesem Jahr erschienen am Eröffnungstag des knapp dreiwöchigen Events wieder zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie. Neben Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) durfte natürlich auch die Queen (93) nicht fehlen. Jetzt wurden die Einschaltqouten für den ersten Tag der Veranstaltung veröffentlicht und diese belegen: In diesem Jahr schauten besonders viele Menschen zu.

Nach Angaben von Daily Mail waren die Einschaltquoten für den diesjährigen Eröffnungstag so hoch wie schon seit sieben Jahren nicht mehr! Zur Spitzenzeit wollten ganze 1,24 Millionen Briten das Pferde-Spektakel samt königlichem Besuch sehen, wohingegen im Vorjahr "nur" 938.000 Menschen das Treiben in Ascot verfolgten. Zu diesen Quoten könnte jedoch neben den zahlreichen Royals auch noch etwas anderes beigetragen haben: Beim parallel stattfindenden Tennisturnier im Londoner Queen's Club konnte aufgrund von starkem Regen den ganzen Tag nicht gespielt werden – das könnte die Zuschauerzahlen auch noch einmal gesteigert haben, wie das britische Blatt mutmaßte.

Unabhängig davon, wie die tollen Quoten letztendlich zustande gekommen sind, zog vor allem ein bestimmtes Mitglied der Königsfamilie an diesem Tag die Blicke auf sich: Herzogin Kate. Aufmerksame Beobachter wollen festgestellt haben, dass sich die 37-Jährige auffällig oft ihre Tasche vor den Bauch gehalten hat – sofort wurde spekuliert, ob die Gattin von Prinz William erneut schwanger sein könnte.

Getty Images Queen Elizabeth II. am Eröffnungstag in Ascot

Getty Images Prinzessin Eugenie am ersten Tag in Ascot

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Camilla am Eröffnungstag in Ascot

