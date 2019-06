Bahnt sich in der Royal Family etwa erneut Familienzuwachs an? Am Dienstag fand im britischen Ascot der Auftakt der prestigeträchtigen Pferderennen-Wochen statt – natürlich durften auch die Mitglieder der Königsfamilie bei diesem wichtigen Event nicht fehlen. Nach dem Auftritt von Herzogin Kate (37) kursieren nun wilde Gerüchte um die 37-Jährige: Aufmerksame Beobachter wollen unter ihrem Kleid den Ansatz eines Babybauches erspäht haben!

Die Duchess of Cambridge präsentierte sich in Ascot in einer langen blauen Robe. Zuschauer meinen in diversen sozialen Medien, neben einer kleinen Wölbung ebenfalls bemerkt zu haben, dass sich die dreifache Mutter auffällig oft ihr Täschchen vor den Bauch hielt. Die Spekulationen, dass Prinz William (36) und seine Ehefrau ihr viertes Kind planen, sind jedoch nicht erst seit diesem Tag im Umlauf. Gegenüber Express behauptete neulich eine Insiderin: "Catherine hätte gerne noch ein weiteres Baby."

Der dritte Sprössling des Paares, Prinz Louis (1), hat zwar erst im April 2018 das Licht der Welt erblickt, doch die Vertraute der Herzogin verriet dem Blatt: "Sie liebt Kinder und ist bereit, sich einer weiteren Schwangerschaft zu unterziehen – obwohl diese sich in der Vergangenheit durch schwere morgendliche Übelkeit kompliziert gestaltet haben."

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Ascot

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Juni 2019

