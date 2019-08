Warum hat es so lange gedauert, bis sie wieder schwanger war? Ex-Dschungelcamp-Queen Melanie Müller (31) und ihr Gatte Mike sind bereits Eltern: Am 20. September 2017 kam ihre Tochter Mia Rose (1) zur Welt. Aktuell erwartet Melanie wieder ein Kind – doch bis zur zweiten Schwangerschaft war es ein schwieriger Weg. Ist vielleicht das stressige Leben der 31-Jährigen als Ballermann-Star das Problem?

Bevor ihr erneuter Kinderwunsch nun bald doch noch in Erfüllung geht, suchten Melanie und Mike eine Frauenärztin auf. Auf der Suche nach Rat wurden sie vom Kamerateam der Sat.1-Sendung "Promis privat" begleitet. "Haben Sie einen sehr stressigen Alltag? Fühlen Sie sich stark belastet?", wurde die Malle-Sängerin direkt von der Ärztin gefragt. Melanies Antwort: "Natürlich bin ich seit fünf Jahren auf der Bühne unterwegs und ich schlafe manchmal nur zwei Stunden, die ich im Auto wieder nachhole." Daraufhin machte die Gynäkologin Melli darauf aufmerksam, dass die Wahrscheinlichkeit eines Eisprungs bei einem unsteten Lebensrhythmus geringer sei. Inzwischen ist zum Glück klar: Die Sängerin hat es nach zwei Jahren geschafft, wieder schwanger zu werden.

Bis zur ersten Schwangerschaft hatte es sogar sieben Jahre gedauert – da es nicht klappte, holte Melli sich damals Hilfe von Ärzten: "Ich bin gerade in einer Behandlung mit Hormonpräparaten und da ist jetzt einfach abwarten angesagt", sagte sie und fügte hinzu, dass sie sich entfraut fühle.

