Starkoch Karlheinz Hausers Sohn stirbt nach Halbmarathon

Karlheinz Hauser, der berühmte Hamburger Starkoch, und seine Familie sind von einem schweren Schicksalsschlag betroffen: Sein 26-jähriger Sohn Tom ist verstorben. Beim Hella Halbmarathon in Hamburg am 29. Juni kollabierte der junge Mann nach 19 Kilometern und stürzte auf den Kopf, wie das Hamburger Abendblatt berichtet. Noch vor Ort wurden lebensrettende Maßnahmen eingeleitet und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dennoch erlag Tom am 7. Juli den Folgen einer Hirnblutung.

Den tiefen Schmerz über den Verlust brachte die Familie des 26-Jährigen in einer emotionalen Traueranzeige zum Ausdruck. Darin heißt es: "Du warst unser größtes Geschenk. Viel zu kurz durften wir dich bei uns haben. Doch deine Liebe, dein Lachen und dein Wesen bleiben für immer in unseren Herzen." Das Verhältnis zwischen Karlheinz und Tom sei sehr eng gewesen. Gemeinsam mit seinem Vater plante er die Eröffnung eines Gastronomieprojekts in der Hansestadt. Gleichzeitig strebte er eine Karriere im Sportmanagement an.

Der 58-jährige Starkoch führte 20 Jahre lang das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant "Seven Seas" auf dem Hamburger Süllberg und ist seit 2022 für das Catering des McLaren-Formel-1-Teams verantwortlich. Doch bei aller beruflichen Leidenschaft war die Familie stets sein Mittelpunkt, besonders das enge Verhältnis zu seinem Sohn Tom war ihm wichtig. Der Verlust reißt eine schmerzliche Lücke in sein Leben. Neben seinem Vater hinterlässt Tom seine Mutter Margarete sowie seine Schwestern Carolin und Emma.

Instagram / karlheinz.hauser Karlheinz Hauser und sein Sohn Tom, September 2023

Instagram / tomhousr Tom Hauser, Sohn von Starkoch Karlheinz Hauser

gbrci / Future Image Karlheinz Hauser, Starkoch

