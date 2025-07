Erste Bilder: Entführungsprozess um Christina Block startet

Ein spektakulärer Prozess hat heute vor dem Hamburger Landgericht begonnen: Christina Block (52) steht im Zentrum eines mutmaßlichen Entführungsdramas, das Schlagzeilen macht. Der Tochter des berühmten Steakhouse-Gründers Eugen Block (84) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder geplant und in Auftrag gegeben zu haben. Neben ihr ist auch der ehemalige Sportmoderator Gerhard Delling (66) angeklagt, der laut Anklage Beihilfe geleistet haben soll. Der erste Prozesstag eines auf 37 Verhandlungstage angesetzten Mammutverfahrens begann diesen Freitag und könnte mit bis zu 140 Zeugen – darunter auch Blutzeugen aus der eigenen Familie – für Spannung sorgen.

Erste Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen die 52-Jährige sichtlich bedrückt – ihr Blick ist dabei nach unten gerichtet. Der Vorwurf gegen Christina wiegt schwer: Es geht um gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Misshandlung Schutzbefohlener und schwere Kindesentziehung. Dabei rückt vor allem eine Aussage ihrer Tochter Klara in besonderes Interesse, die mit ihren 14 Jahren eine Schlüsselfigur in diesem Fall darstellen könnte. Die Anklage beschreibt Szenen, die an ein filmisches Drama erinnern, was die mediale Aufmerksamkeit zusätzlich antreibt. Auch Gerhard, dessen Beteiligung in der öffentlichen Diskussion überraschte, hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Christina Block leitete viele Jahre die Geschäfte der traditionsreichen Steakhaus-Kette. Privat hielt sie sich jedoch oft bedeckt. Umso überraschender sind die aktuellen Ereignisse für die breite Öffentlichkeit. Laut Anklage soll sie in der Silvesternacht 2023 eine Entführung ihrer damals 13-jährigen Tochter Klara und ihres damals zehnjährigen Sohnes Theo geplant und in Auftrag gegeben haben. Die Entführung soll dabei auf brutale Weise abgelaufen sein: Laut Bild-Informationen sollen die beiden Kinder gewaltsam in den Fußraum des Entführungsfahrzeugs gedrückt worden sein. Klara soll Angst gehabt haben, ihr kleiner Bruder könnte ersticken, da er unter ihr lag.

ActionPress Christina Block, Januar 2025

Getty Images Christina Block und Gerhard Delling im Oktober 2023

