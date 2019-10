Armer Seth Rogen (37)! Schon wieder musste er eine Peinlichkeit über sich ergehen lassen. Seit einiger Zeit ist seine Mutter Sandy auf Social Media aktiv – ganz zum Leidwesen des Schauspielers. Seths Mutter konnte es in der Vergangenheit nicht lassen, intime Details in die Öffentlichkeit zu posaunen. Aktuell legte sie sogar noch eine Schippe drauf: Sie postete eine ziemlich persönliche Nachricht, in der sie etwas über ihr Sexualleben mit Seths Vater Mark verrät!

"Mein Ehemann hat eine Erkältung. Aber er sagt, dass Küsse beim Sex keine Keime haben", schrieb die Mutter des 37-jährigen Schauspielers auf Twitter. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert und schon wurde Seth von unzähligen Fans markiert, die nicht widerstehen konnten, den Komiker zu ärgern. Einer von ihnen schrieb: "Lieber Seth, heute ist nicht der Tag, um Moms Twitter nachzulesen." Andere konnten es nicht lassen, superlustige und passende Seth-Rogen-GIFs zu teilen, die den Schauspieler in verschiedenen animierten Zuständen von Unglauben, Ekel oder beidem zeigen.

Für Seths Fans besteht trotzdem kein Grund zur Sorge. Seth wird sich vermutlich nicht von seiner Mutter abwenden. Beide haben eine sehr enge Beziehung zueinander und wohl einfach denselben Humor.

Getty Images Seth Rogen im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Seth Rogen im März 2019

Anzeige

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de