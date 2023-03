Ehe ohne Kinder: Seth Rogen könnte nicht glücklicher sein

Ohne Kids sind sie besser dran! Seth Rogen (40) und seine Frau Lauren Miller lernten sich 2004 auf einer Geburtstagsfeier kennen. Im Oktober 2011 gingen sie den Bund der Ehe ein. Das Paar arbeitete zusammen an Projekten wie "Superbad" oder "Sausage Party" – oftmals sogar bekifft. Für Seth steht fest: Hätte er mit Lauren Kinder, wären die beiden nicht so erfolgreich und zufrieden wie jetzt!

"Wir können tun, was wir wollen, stehen in der Blüte unseres Lebens, sind klüger geworden und verstehen uns selbst besser als je zuvor. Wir schaffen es, ein hohes Niveau auf der Arbeit zu erreichen. Einfach einen gemeinsamen Lebensstil zu führen, den wir zuvor nie leben konnten", sagte der 40-Jährige in Steven Bartletts Podcast "The Diary of a CEO". Der jetzige Familienstand ist für Seth der pure Luxus: "Ich und meine Frau scheinen viel mehr Spaß ohne Kinder zu haben, als jeder, den ich kenne, der welche hat."

Der Filmemacher fuhr im Interview fort, dass die Welt im Moment eh keinen neuen Nachwuchs zum Großziehen bräuchte und betonte daraufhin: "Manche Leute wollen Kinder, andere Leute wollen eben keine." Vor allem Lauren sei diejenige in der Beziehung, die "noch weniger Kinder bekommen will", wie der “Bad Neighbors”-Star im Interview mit SiriusXM verriet.

Getty Images Seth Rogen im November 2021

Getty Images Lauren und Seth Rogen, April 2019

Getty Images Seth Rogen im November 2021

