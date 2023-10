Schockmoment: Seth Rogans Frau bekam Hirnaneurysma entfernt

Diesen Moment werden sie sicher nicht vergessen. Bereits seit 2011 ist Seth Rogen (41) glücklich mit seiner Frau Lauren Miller verheiratet. Genau wie Seth ist auch Lauren Schauspielerin, aber sie setzt sich seit vielen Jahren auch für ihr Herzensprojekt ein: die geistige wie physische Gesundheit des Gehirns. Und dafür gibt es einen Grund, denn Lauren erlebte nicht nur in der Familie neurale Krankheiten: Seths Frau bekam vor fünf Jahren selbst ein Aneurysma entfernt.

Das erzählt sie in einer Rede, die sie beim UCLA Department of Neurosurgery Visionary Ball hält, wie unter anderem People berichtet. Nachdem sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter an Demenz erkrankt waren, ließ sie ein Ganzkörper-MRT durchführen. Dabei kam heraus, dass sich in ihrem Gehirn tatsächlich ein Aneurysma bildete. "Das war natürlich eine erschreckende Information, die mich an meine Großmutter erinnerte, deren Schicksal ich sicherlich nicht nachahmen wollte", erzählt die 42-Jährige. 2022 begann es dann zu wachsen und musste entfernt werden – für Lauren eine "beängstigende Erfahrung".

Eine gute Strategie, mit schweren Situationen umzugehen, sei Humor, erklärten Lauren und Seth dem Magazin Anfang des Jahres. "Ich habe Glück, mit einer lustigen Person zu leben. [...] Für uns ist das Komische einfach um uns herum und gehört absolut dazu, wie wir mit Dingen auf natürlich Weise umgehen", erklärt Lauren.

Getty Images Seth Rogen und seine Frau Lauren Miller, September 2023

Getty Images Lauren Miller, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Lauren Miller und Seth Rogen

