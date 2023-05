Schonungslos ehrlich: Darum möchte Seth Rogen keine Kinder

Er findet ehrliche Worte! Der kanadische Schauspieler Seth Rogen (41) ist seit 2011 glücklich mit Lauren Miller verheiratet. Zusammen arbeiteten sie bereits an zahlreichen Projekten und wirken stets sehr glücklich, auch ohne Kinder. In einem Podcast verrät der Komiker nun, warum genau er und seine Frau die Familienplanung bisher nicht in Angriff genommen hätten und stellt klar: Seth hat nicht vor, jemals eine eigene Familie zu gründen!

Zu Gast im Podcast "The Diary Of A CEO" packt Seth darüber aus, weshalb er keine eigenen Kinder habe. Dass es ihm dabei nicht an Erfahrung mangele, stellt er klar: "Ich habe offensichtlich eine Menge Kinder um mich herum gehabt, ich weiß, wie das ist... Jeder, den ich kenne, hat Kinder." Stattdessen sei es eine bewusste Entscheidung, hinter der das Ehepaar fest steht. "Wir sind in der Blüte unseres Lebens und wir können einen Lebensstil miteinander leben, den wir nie zuvor leben konnten."

Die Kinderfrage an einen Mann zu richten, ist im Übrigen ein seltenes Phänomen. Meist seien es Frauen, die sich öffentlich für ihren kinderlosen Lebensstil rechtfertigen müssten. Dies merkte beispielsweise die Schauspielerin Jennifer Aniston (54) schon sehr negativ an: "Ich mag den Druck nicht, den die Leute auf mich und auf Frauen ausüben – dass man als Frau versagt hat, weil man sich nicht fortgepflanzt hat. Ich finde das nicht fair."

Getty Images Seth Rogen mit seiner Frau Lauren, November 2019

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

Getty Images Jennifer Aniston bei einer Premiere in Los Angeles 2023

