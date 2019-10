Da hat sich aber jemand rausgeputzt! Bella Hadid (23) gehört schon seit einigen Jahren zu den absoluten Topmodels unserer Zeit. Genau wie ihre Schwester Gigi Hadid (24) ist Bella von den großen Laufstegen dieser Welt nicht mehr wegzudenken – zählt sie auch außerhalb der Fashion-Shows längst als absolute Stilikone. Kaum zu glauben, dass die Brünette am Mittwoch gerade einmal 23 Jahre alt geworden ist. Und wie sich das für eine wahre Mode-Ikone gehört, hat sich Bella dafür ordentlich in Schale geschmissen!

Keine Frage: An ihrem Ehrentag war die Victoria's Secret-Schönheit ein absoluter Blickfang. In New York City wurde sie auf dem Weg zu ihrem Geburtstags-Dinner im Lily's Restaurant von Paparazzi abgelichtet – und macht auf diesen Bildern eine extrem gute Figur. Bella strahlt auf den Fotos bis über beide Ohren – und setzt dabei ihren Traumkörper in einem engen rot-gelben Samt-Midikleid kombiniert mit kniehohen schwarzen Stiefeln gekonnt in Szene.

Einer, der den Tag wohl nicht mit Bella verbrachte, ist ihr On-Off-Freund The Weeknd (29). Zwar wurde der Sänger in der gleichen Stadt wie seine (einstige) Flamme abgelichtet – er nahm allerdings einen Termin in einem Tonstudio wahr. Gerüchten zufolge trennten sich Bella und The Weeknd bereits im August, wie E! News berichtete. "Sie sind gerade an ganz unterschiedlichen Orten – physisch und mental", erklärte ein Insider.

Getty Images Gigi und Bella Hadid im September 2019

Splash News Bella Hadid im Oktober 2019

Getty Images The Weeknd und Bella Hadid bei den Grammy Awards 2016 in Los Angeles

