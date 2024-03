Bei ihrem Cowboy-Freund: Bella Hadid kauft Haus in Texas!

Bei Bella Hadid (27) und ihrem neuen Lover wird es wohl schon richtig ernst! Seit ein paar Monaten soll das Supermodel den Reitprofi Adan Banuelos daten. Wie TMZ von Insidern erfahren haben will, zieht sie nun schon in die Nähe ihres Liebsten: Die Beauty soll ein Haus in der Nähe von Fort Worth gekauft haben, wo ihr Partner seine Pferderanch betreibt und wohnt. Laut der Quelle sei sie aktuell regelmäßig in der texanischen Stadt – sie und Adan sollen zwischen ihren beiden Häusern hin und her pendeln und jede freie Minute miteinander verbringen.

Die 27-Jährige und der Pferdetrainer scheinen total verliebt zu sein. Das wurde kürzlich besonders deutlich: Bei einer Rodeo-Veranstaltung konnten die zwei kaum die Finger voneinander lassen! Die Schnappschüsse des Events sprechen Bände: Eng umschlungen schmachteten Bella und Adan sich an – beide mit stilechten Cowboyhüten. Auch die Familie des Models scheint den 34-Jährigen schon kennengelernt zu haben. Im Hintergrund des Bilds lässt sich Yolanda Hadid erkennen, die die beiden fotografiert.

Wie und wann genau die beiden sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Bella reitet jedoch auch seit ihrer Kindheit und nimmt seit Kurzem wieder an Turnieren teil. Im Februar hatte die Schwester von Gigi Hadid (28) beispielsweise auf Instagram von einem großen Erfolg berichtet: "Für unser erstes gemeinsames Finale qualifiziert!" Dazu hatte sie eine Aufnahme von sich und ihrem Pferd Tito geteilt.

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit Adan Banuelos, Oktober 2024

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Februar 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de