Ist wieder alles aus bei Bella Hadid (22) und The Weeknd (29)? Dabei hatten das erfolgreiche Model und der mehrfach ausgezeichnete Musiker ihre Beziehung gerade wieder zum Laufen gebracht. Vor rund einem Jahr wagten die beiden einen zweiten Versuch und zuletzt wurde sogar schon über eine Verlobung des Paares spekuliert. Doch daraus könnte nichts werden: Bella und The Weeknd sollen sich getrennt haben!

Wie E! News jetzt von einem Insider erfahren haben will, gäbe es zwischen ihnen einfach eine zu große "Distanz". Die wollen sie nun ausbauen und getrennte Wege gehen. "Sie sind gerade an ganz unterschiedlichen Orten – physisch und mental", meinte die Quelle. Bella sei aktuell sehr in ihre Arbeit auf diversen Fashion Weeks eingebunden, während Abel, so der bürgerliche Vorname des Sängers, auf seine Musik und sein Schauspiel-Debüt fokussiert sei.

Ein weiteres Problem seien die Zeitpläne des Paares. Denn auch wenn beide regelmäßig an der Ost und Westküste der USA seien, wo sie jeweils einen Wohnsitz haben, sei man zu selten an demselben Ort. Außerdem sollen sie sich zuletzt sehr oft gestritten haben.

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an seinem Geburtstag

Getty Images The Weeknd und Bella Hadid bei den Grammy Awards 2016 in Los Angeles

Instagram / bellahadid The Weeknd und Bella Hadid umarmen sich

