So emotional gratuliert Bella Gigi Hadid zum 29. Geburtstag

Happy Birthday, Gigi Hadid (29)! Das US-amerikanische Model hatte Dienstag einen Grund zum Feiern, denn Gigi wurde 29 Jahre alt! Zur Feier des Tages widmete Bella Hadid (27) ihrer älteren Schwester einen rührenden Beitrag auf Instagram. Dort veröffentlichte die Influencerin eine Reihe zuckersüßer Kinderfotos, die sie und ihre große Schwester im Laufe der Jahre zeigen. Doch auch aktuelle Schnappschüsse des Model-Duos fügte sie hinzu. Zusätzlich richtete Bella liebevolle Worte an das Geburtstagskind. "Das Leben ohne dich wäre nichts, ich wäre nichts!', machte die Ex-Freundin von The Weeknd (34) deutlich. Weiter schrieb sie emotional: "Du inspirierst mich und gibst mir das Gefühl, stark zu sein."

In ihrer Nachricht betonte die 27-Jährige, was für eine tolle Schwester Gigi sei. Doch auch die Mutterrolle des Models thematisierte Bella in dem liebevollen Text. Im September 2020 begrüßten Gigi und ihr Ex-Freund, der One Direction-Musiker Zayn Malik (31), ihre gemeinsame Tochter Khai auf der Welt. In dem Geburtstagsbeitrag schwärmte Bella über das Leben als Tante. "Zu sehen, wie du einen perfekten Engel zur Welt gebracht hast und aufziehst, ist das zauberhafteste Geschenk, das sich eine Schwester wünschen kann", schrieb sie begeistert. Bella stellte klar: "Du bist die beste und coolste Mama!"

Neben ihrer Topmodel-Schwester gratulierten noch zahlreiche weitere Hollywood-Bekanntheiten der Tochter von Yolanda Hadid Foster (60) zum Geburtstag – so auch die Modeschöpferin Donatella Versace (68). Auf Instagram veröffentlichte die Designerin ein gemeinsames Selfie. Auch sie fügte noch liebevolle Worte hinzu. "Du bist innerlich und äußerlich wunderschön, Gigi", machte die Italienerin deutlich. In ihren Augen verdiene das Model nur das Allerbeste.

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Bella und Gigi Hadid als Kinder

Anzeige Anzeige

Instagram / donatella_versace Model Gigi Hadid und Designerin Donatella Versace

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Bellas Geburtstagsnachricht an Gigi? So süß! Ich bin echt gerührt von ihren Worten. Ich verstehe nicht, warum man so etwas auf Instagram posten muss... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de