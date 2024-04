Süße Fotos: Bella Hadid gratuliert ihrem Adan zum Geburtstag

Bella Hadid (27) ist total verliebt in Adan Banuelos – und das zeigt sie jetzt der ganzen Welt! Zum Geburtstag des Pferdetrainers teilt das Model ein paar niedliche Pärchenaufnahmen in seiner Instagram-Story. Auf ein paar Fotos sind die beiden mit ihren Pferden, kuschelnd bei einem Feuerwerk oder bei einer Reitshow zu sehen. Aber auch an intimeren Momenten lässt die Beauty ihre Fans teilhaben: So postet sie auch zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihren Adan liebevoll küsst. "Herzlichen Glückwunsch, mein Liebster", wünscht sie ihrem Partner dazu.

Bei der 27-Jährigen und dem Cowboy wird es wohl schon richtig ernst. Wie ein Insider gegenüber TMZ verraten hat, sollen die beiden derzeit jede freie Minute miteinander verbringen. Und nicht nur das: Bella soll sich sogar ein neues Haus in Fort Worth, Texas gekauft haben – in unmittelbarer Nähe zu Adans Pferderanch! Dort kann sie ihre Leidenschaft für das Reiten richtig ausleben. Sie nahm in den vergangenen Monaten sogar schon an einigen Western-Turnieren teil und schlug sich richtig gut. Mit ihrem Pferd Tucker konnte sie sich schon in ein paar Wettbewerben bis ins Finale durchsetzen.

Zuvor war die Laufstegschönheit mit Marc Kalman liiert. Sie und der Unternehmer waren knapp zwei Jahre lang zusammen. Im Sommer 2023 sollen sich die beiden getrennt haben – wann genau, ist nicht bekannt. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde Bella erstmals mit Adan gesichtet, machte die Beziehung aber erst im Februar 2024 mit einem Post im Netz publik. Seitdem sind die beiden unzertrennlich, was sie nur allzu gerne mit Turtelfotos auf Social Media zeigen.

Instagram / bellahadid Adan Banuelos und Bella Hadid

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, März 2024

