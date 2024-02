Damit offiziell? Bella Hadid turtelt mit ihrem Adan im Netz!

Macht sie damit ihre neue Beziehung offiziell? Das Model Bella Hadid (27) soll einen neuen Partner haben – und das seit mehreren Monaten! Bereits im Oktober vergangenen Jahres kursierten wilde Liebesgerüchte um die Beauty, die sie knutschend mit dem Pferdetrainer Adan Banuelos zeigten. Bestätigt die Schwester von Gigi Hadid (28) nun etwa ihre Beziehung? Bella veröffentlicht erstmals Aufnahmen mit Adan im Netz – und auf denen können sie kaum die Finger voneinander lassen!

Auf ihrem Instagram-Account postet die Schönheit nämlich mehrere Schnappschüsse und einen Clip ihres 27. Geburtstages, der bereits im Oktober vergangenen Jahres stattfand. Und auf diesen ist zu sehen, wie Bella und Adan sich küssen und miteinander turteln! Dabei trägt das Paar Cowboyhüte und feiert in einer Pferdescheune.

Auch die Fans freuen sich über die niedlichen Bilder der Turteltauben: "Oh, Bella, du wärmst mein Herz so sehr!", schreibt ein Nutzer und ein weiterer merkt an: "Das ist so wundervoll! Es ist so schön zu sehen, wie du deinen Tag mit deinen Liebsten genießt! Vielen Dank, dass du diese Erinnerung mit uns teilst."

Instagram / ab_performancehorses Adan Banuelos

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit Adan Banuelos, Oktober 2024

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

