Wie ihr Freund: Bella Hadid beweist ihre Cowgirl-Fähigkeiten

Bella Hadid (27) ist eine echte Pferdenärrin – das beweist sie ihren Fans auch gerne im Netz. Seit Oktober 2023 datet sie sogar einen waschechten Cowboy: Den Pferdetrainer und Westernreiter Adan Banuelos. Die Beziehung machte sie auch schon offiziell. Allerdings steht das Model seinem Liebsten mit seinen Fähigkeiten im Sattel in nichts nach. Auf Instagram teilt Bella ein Video, das sie bei einem Western-Turnier zeigt. Gekonnt führt sie ihren Vierbeiner durch die Halle – und durch die Kühe. "Mein Tanzjunge Tucker und ich haben es zum zweiten Mal in unserem ersten Non-Pro-Aged-Turnier zusammen geschafft. So viele Kekse für diesen Jungen. Ich bin ein glückliches Mädchen", schreibt Bella sichtlich begeistert unter das Video. Die zweite Runde des Wettbewerbs ist also überstanden.

Schon im Februar qualifizierte siesich für das Finale eines Turniers und war sichtlich stolz, als sie die Bilder im Netz zeigte. Von diesen Fähigkeiten ist sicher auch Adan ganz angetan. Die Beziehung der beiden soll mittlerweile so ernst sein, dass Bella angeblich sogar schon ein Haus in dessen Heimat Texas gekauft hat. Dort liegt nämlich Fort Worth, die Ranch, auf der der Sportler mit seinen Pferden lebt. Insider berichteten unter anderem TMZ, dass die beiden Verliebten mittlerweile unzertrennlich seien und jeden Moment gemeinsam genießen.

Reiten scheint eine von Bellas großen Leidenschaften zu sein. 2015 trainierte sie sogar für die Olympiade im darauffolgenden Jahr. Während sie sich mittlerweile im Westernsattel sehr wohl zu fühlen scheint, hatte sie sich damals noch auf die Disziplinen Dressur, Vielseitigkeit und Springreiten konzentriert. Doch der Traum von der olympischen Medaille zerplatzte im Januar 2016 aufgrund ihrer chronischen Lymeborreliose. "Bella musste ihren Lebenstraum von einer professionellen Reitkarriere und einer Teilnahme an den Olympischen Spielen aufgeben, weil sie schwere Symptome hatte und nicht mehr reiten konnte, was ihr das Herz gebrochen hat", gab ihre Mutter Yolanda (60) in einem Blogpost auf BravoTV bekannt.

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, März 2024

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihrem Pferd, August 2023

