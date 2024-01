Ist das ihr Neuer? Bella Hadid besucht Reit-Event mit Cowboy

Hat Bella Hadid (27) Pech im Spiel und Glück in der Liebe? Seit ihrer Trennung von Marc Kalman im vergangenen Sommer wurde es still um das Liebesleben des Models. Kürzlich nahm die Ex von The Weeknd (33) an einem Reitturnier teil. Für den Sieg reichte es nicht, jedoch sah man sie erneut schmusend mit einem Cowboy. Ist das der neue Mann an Bellas Seite?

Die Laufstegschönheit nahm an einem Reitwettbewerb in Texas teil. Angefeuert wurde sie von dem erfolgreichen Reitsportler Adan Banuelos. Dieser teilte sogar einige süße Schnappschüsse des Tages in seiner Instagram-Story. Die beiden umarmten sich innig, bevor Bella stolz mit ihrem Pferd posierte. Das Model und der braune Hengst mit dem Namen Metallic Tito belegten den achten Platz.

Im vergangenen Jahr hatte Bella Abstand von der Modewelt genommen, um sich auf den Kampf gegen ihre chronische Krankheit zu konzentrieren. Ihre neu gewonnene Freizeit hatte sie wohl auch genutzt, um ihre alte Liebe für den Reitsport neu zu entdecken. Bereits im letzten Herbst hatte ein Foto die Runde gemacht, das Bella und Adan angeblich knutschend auf einer Ranch zeigte.

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid bei einem Reitwettbewerb in Texas

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihrem Hund

