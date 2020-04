Michelle Money kann offenbar aufatmen: Ihrer Tochter geht es den Umständen entsprechend gut! Am vergangenen Montag teilte die ehemalige Kandidatin der US-amerikanischen Bachelor-Version mit, dass ihre Tochter einen schweren Unfall mit dem Skateboard hatte. Die Folge: Schädelbruch und Hirntrauma, worauf Brielle ins künstliche Koma gelegt werden musste. Inzwischen wurde die 15-Jährige operiert und Michelle konnte ihren Fans im Netz ein vorerst beruhigendes Gesundheits-Update geben.

Über den Instagram-Account ihres Partners Mike Weir ließ die 39-Jährige am Tag nach der aufwendigen OP in einem Video verlauten: "Vielen Dank, wir sind so überwältigt und fühlen uns unterstützt sowie geliebt. Wir wissen, dass alle Gebete, die ihr ausgesandt habt, gehört, gefühlt und empfangen worden sind, weil Brielle in einem stabilen Zustand ist." Die Teenagerin schlage sich tapfer. Und auch Michelle selbst könne nach der ganzen Aufregung langsam etwas runterfahren: "Es ist wirklich hart, nicht rund um die Uhr bei ihr zu sein, aber ich habe letzte Nacht zwölf Stunden geschlafen", beteuerte die einstige Kuppelshow-Kandidatin weiter.

Dieser Schicksalsschlag sei die "schlimmste Erfahrung" ihres Lebens, versicherte Michelle kürzlich in einem anderen Beitrag. Doch der Glaube an Gott und seine Unterstützung gebe ihr Kraft und Hoffnung, dass alles wieder gut werde. "Ich bitte euch als verzweifelte Mutter, weiterhin für meine Tochter zu beten", lauteten ihre rührenden Zeilen.

Instagram / michellemoney Michelle Money im März 2020

Instagram / michellemoney Mike Weir und Michelle Money im Mai 2018

Instagram / michellemoney Michelle Money im März 2020



