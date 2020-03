Schreckliche Nachrichten von Michelle Money. Die Reality-TV-Fans kennen die 39-Jährige normalerweise aus Gute-Laune-Formaten, wie zum Beispiel die amerikanische Version von Der Bachelor oder auch Bachelor in Paradise. Aber auch auf Social Media und sogar als seriöse Schauspielerin hat die Brünette sich mittlerweile einen Namen gemacht. Jetzt schockt Michelle ihre Follower allerdings mit einem tragischen Update: Ihre 15-jährige Tochter Brielle liegt nach einem Unfall im Koma.

Das gab Michelle jetzt in einem Instagram-Post bekannt. Zu einem Bild, das Brielle an Schläuchen angeschlossen in einem Krankenhausbett zeigt, schrieb sie: "Brielle war in einen schrecklichen Skateboard-Unfall verwickelt und ist in der Intensivstation auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen. Sie leidet an einem Hirntrauma und ihr Schädel ist gebrochen." Im Krankenhaus wurde die Teenagerin in ein künstliches Koma versetzt. Von ihren Followern wünscht sich Michelle jetzt vor allem, dass sie für ihre Tochter beten.

Zum Schluss rief sie außerdem noch alle Eltern auf, immer darauf zu achten, dass ihre Kinder einen Helm tragen. "Immer. Auch, wenn sie sich dagegen wehren", beendete sie ihren Post.

