Brant Daugherty (34) zählt zu den absoluten Hotties des Pretty Little Liars-Casts. Zwar spielt der Schauspieler in der Serie einen der Bösewichte – an seiner attraktiven Ausstrahlung ändert das für die Fans aber wenig. So wie sich Brant jetzt im Netz zeigt, bekommt ihn sonst eigentlich nur Gattin Kim Hidalgo zu sehen. Ein Glück für seine Follower, dass der Amerikaner nun eine Ausnahme macht. Brant präsentiert seinen Fans seinen Muskelkörper – und zwar oben ohne.

Auf Instagram meldet sich der dunkelhaarige Fitness-Liebhaber endlich mit einem neuen Post. Sein zuvor letzter Beitrag ist inzwischen mehr als einen Monat her. "Ich nehme das soziale Distanzieren so ernst, dass ich wochenlang vergessen habe, auf Instagram zu posten", schreibt Brant zu einem Foto, das ihn oberkörperfrei auf einem Feld zeigt und damit freie Sicht auf sein Sixpack bietet.

Dass seine Follower den freizügigen Schnappschuss mögen, zeigt schon allein die Anzahl an Likes. Während Brants Bilder für gewöhnlich zwischen 30.000 und 50.000 Gefällt-mir-Klicks erhalten, herzten den Muskel-Post schon jetzt bereits über 83.000 User.

Instagram / kimhidalgo Kim Hidalgo und Brant Daugherty

Getty Images Brant Daugherty beim Screening der "Pretty Little Liars"-Halloween-Episode 2013

Instagram / sleepinthegardn Die "Pretty Little Liars"-Stars auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund 2019



