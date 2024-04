Neu-Mama Pia Tillmann überrascht mit rosafarbenen Haaren!

Pia Tillmann (38) überrascht ihre Fans mit einer frischen Farbe auf dem Kopf! In ihrer Instagram-Story präsentiert die Reality-TV-Darstellerin den Fans stolz ihren neuen Look: Pias Haare sind jetzt rosa! Doch wie kommt es zu dem krassen Umstyling? "Es war nicht geplant im Vorfeld, das schwöre ich", erzählt die Kölnerin und erklärt: "Ich bin hingegangen, eigentlich mit dem Hintergedanken, mein Blond auffrischen zu lassen." Beim Einwirken der Blondierung kam es dann zu der spontanen Idee und der Stylist verpasste Pia einen rosafarbenen Anstrich!

Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin bedankt sich bei ihrer Community für die zahlreichen Komplimente – doch nicht alle Fans finden Pias veränderten Look gut. "Es gibt natürlich immer ein paar Leute dazwischen, die es kacke finden", verrät Pia. Doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen: "Letzten Endes ist es mein Kopf, ich muss damit leben. Ich liebe es! Vielleicht ist es eine Midlife-Crisis. Ich weiß es nicht, aber fürs Erste ist es jetzt erst mal rosa!"

Doch nicht nur mit Kritik an ihren Haaren muss sich die frischgebackene Mama herumschlagen: Jüngst machte sie ihrem Ärger über einen unangebrachten Kommentar über ihren After-Baby-Body Luft. "Ja, ich habe enorm an der Brust zugelegt, aber das kommt einfach durchs Stillen. Solche Kommentare finde ich echt schwierig", äußerte sie sich in ihrer Instagram-Story. Aufgrund ihrer Körperform vermutete ein Internet-Troll eine erneute Schwangerschaft.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann

RTL 2 Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

