"Krise": Walentina und Can Kaplan haben kaum noch Kontakt!

Bei Walentina Doronina (23) und Can Kaplan läuft es derzeit wohl nicht ganz rund. Die Influencer hatten sich 2022 kennen und lieben gelernt – wenige Monate später machte der Unternehmer seiner Liebsten bei Promi Big Brother einen Heiratsantrag. Zuletzt gestand Walentina jedoch, dass sie derzeit nicht heiraten wolle. Nun gibt sie im RTL-Interview zu, dass sie und ihr Verlobter eine schwere Zeit durchmachen: "Can und ich haben aktuell eine Beziehungspause, Krise oder wie man so was nennt. Genau definieren kann ich das Ganze nicht."



