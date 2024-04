Ex war untreu: "Prominent getrennt"-Girls supporten Chiara

Lukas Baltruschat (29) ist derzeit gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Chiara Fröhlich (26) in der Realityshow Prominent getrennt zu sehen. In einem Vieraugengespräch gab der einstige Bachelorette-Boy schließlich auf das Drängen seiner Ex hin zu, sie betrogen zu haben. Unter Tränen bricht die Influencerin das Gespräch daraufhin ab und setzt sich zusammen mit ihrer Mitstreiterin Melina Hoch etwas abseits hin, um das zuvor Erlebte zu verarbeiten. "Lukas ist mir einen Monat nachdem wir zusammengezogen sind, fremdgegangen. Es tut so weh", erklärt die TV-Bekanntheit unter Tränen. Melina schließt sie in die Arme. Nach und nach stoßen auch Luisa Früh, Michelle Monballijn und Sarah Liebich dazu und stehen ihrer Kontrahentin bei.

"Ich sage dir, dieser Abschluss wird dir jetzt leichter fallen, weil du jetzt vor diesem Menschen nur noch Ekel verspüren wirst. Und das ist das Einzige, was er verdient hat", prophezeit Sarah. Im Interview erklärt die Ex von Nico Legat (26): "Das hat mich einfach so an mich erinnert, damals, als ich diese Nachricht bekommen habe, dass Nico mich betrogen hat. Man fällt und fällt und man fühlt sich so schlecht und man kriegt kaum Luft. Es bricht von einer Sekunde auf die andere eine komplette Welt zusammen." Die Aufmunterung der anderen Promi-Damen hilft Chiara offenbar sehr. "Danke schön, Mädels. Ich weiß das echt zu schätzen", dankt Chiara ihren Unterstützerinnen nach dem Gespräch.

Zuvor kam es im Rahmen der Sendung zu einer Aussprache zwischen Lukas und Chiara. Dabei wollte das Ex-Bachelor-Girl von ihrem Verflossenen wissen, ob er sie betrogen hat. Nachdem er die Untreue zunächst abgestritten hatte, konfrontierte die Influencerin ihn mit Beweisen und flehte ihn an: "Sag mir doch einmal die Wahrheit. Es ist zu spät, wir sind getrennt. Aber steh doch einmal deinen Mann. Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Das ist unterste Schublade und das weißt du ganz genau." Daraufhin gab er seinen Fehltritt doch noch zu: "Du hast recht. Ich habe dich betrogen."

Chiara Fröhlich mit ihrem Hund Bronko

Lukas Baltruschat im Februar 2023

