Wow! Mit Mitte 20 wurde Lena Gercke erstmals zur Millionärin

Lena Gercke (36) erinnert sich ganz genau an diesen Moment zurück. Im Stern-Interview sprach das Model über einen Meilenstein in seinem Leben. "Mit 25 oder 26 Jahren hatte ich meine erste Million", verriet die zweifache Mutter. Die GNTM-Siegerin habe sich einst zum Ziel gesetzt, sich vor ihrem 30. Geburtstag Millionärin nennen zu dürfen. Lenas Schwester, die für ihre Buchhaltung zuständig war, habe ihr von den tollen Neuigkeiten berichtet: "In dem Moment war ich sehr stolz. Am Anfang musste ich wirklich Klinken putzen in allen Metropolen von Mailand bis London und Paris. Das war teilweise ein Knochenjob, manchmal ohne Bezahlung."

Die 36-Jährige habe das Geld nicht einfach zum Fenster rausgeschmissen, sondern es investiert. "Von dem Geld habe ich dann eine Wohnung gekauft, mein erstes größeres Investment. Von meinen ersten größeren Einnahmen hatte ich zunächst das Haus meiner Mutter abbezahlt und später eine Fotovoltaikanlage aufs Dach bauen lassen", erklärte Lena im Gespräch. Inzwischen kann sich die Unternehmerin noch mehr leisten, wie sie verriet: "Wir haben eine Art Familienmanagerin, die kocht, uns im Haushalt unterstützt und mal auf die Kinder aufpasst."

Denn Lena ist eine viel beschäftigte Frau: Neben ihrem Job als erfolgreiches Model und Mutter hat die Blondine ihre eigene Firma – die Modemarke LeGer. Im März wurde ihr eine große Ehre zuteil: Lena durfte für die Frauenmannschaft des FC Bayern München ein Trikot entwerfen. "Ich bin superstolz und dankbar, Teil dieses längst fälligen Meilensteins sein zu dürfen", war ihr Statement auf der Webseite des Fußballvereins zu lesen.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne, 2022

Getty Images Lena Gercke im November 2023 in Berlin

Wie findet ihr es, dass Lena Gercke über ihre Finanzen spricht?



