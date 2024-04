Senta Bergers Mann Michael ist mit 85 Jahren verstorben

Große Trauer um Michael Verhoeven (85). Seit über 60 Jahren ist der Filmemacher der Mann an der Seite von Schauspielerin Senta Berger (82). Nun machen jedoch tragische Nachrichten die Runde. Wie Bild erfahren haben will, sei er nach einer langen vorigen Krankheit verstorben. Wie das Tagesblatt weiter berichtet, habe die große Liebe der "Willkommen bei den Hartmanns"-Darstellerin bereits Anfang der Woche seinen letzten Atemzug getätigt – das bestätigt nun sein Sohn Simon Verhoeven (51).

Wie die Angehörigen des Verstorbenen verlauten lassen, habe sich Michaels gesundheitlicher Zustand bereits in der vergangenen Woche sichtlich verschlechtert. Zwar sei sein Tod am Ende sehr plötzlich gewesen, jedoch aus genanntem Grund nicht vollends überraschend. Trotzdem wird der Verlust ihres Familienmitglieds ein ganz besonders großes Loch in ihre Mitte reißen – vor allem für seine langjährige Wegbegleiterin Senta. Die Beisetzung des "Die weiße Rose"-Regisseurs soll inzwischen schon im ganz privaten Kreis in München stattgefunden haben.

Erst im vergangenen Jahr feierten Michael und Senta einen ganz besonderen Meilenstein im Leben ihres Sohnes Simon – denn dieser wagte sich gemeinsam mit seiner Liebsten vor den Traualtar. In einem damaligen Interview mit Bunte verriet der 51-Jährige, der selbst bereits Regie-Erfolge mit unter anderem "Männerherzen" feiern konnte, wie intim ihre kleine Feier wirklich gewesen war: "Nur unsere Eltern waren dabei, mein Bruder Luca mit seiner Frau und ihren Kindern und Ninas Cousine mit deren Familie."

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven, 2023 in Berlin

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven, 2018 in Berlin

