Sie haben endlich Ja gesagt! Seit gestern sind Fifty Shades Freed-Star Brant Daugherty (33) und seine Kim Hidalgo offiziell Mann und Frau. Schon vor über einem Jahr hat der Pretty Little Liars-Darsteller, der in der beliebten Serie den Bösewicht Noel Khan mimt, seiner großen Liebe die Frage aller Fragen gestellt – und das bei einem romantischen Trip nach Amsterdam. Nun sind sie am 15. Juni im Norden Kaliforniens endlich vor den Traualtar getreten.

Vor rund 200 engen Freunden und Familienmitgliedern steckten sich die beiden den Ehering an und schworen sich die ewige Treue. Gegenüber People verriet der frisch vermählte Schauspieler: "Wir sind so gespannt, dieses neue Kapitel als Mann und Frau aufzuschlagen." Kein Wunder, denn die beiden lernten sich bereits vor drei Jahren auf einer Dating App kennen.

Die Trauung brachte aber auch die eine oder andere kleine Überraschung mit sich. Besonders emotional muss für das Ehepaar wohl gewesen sein, als ihre beiden Hunde Luna und Knuckels mit den Blumenmädchen den Gang der Kirche entlang geschritten sind.

