"Toxisch": Wie steht es aktuell um Megan Fox und MGKs Liebe?

Sind sie nun zusammen oder sind sie es nicht? Das ist die Frage, die sich die Fans von Megan Fox (37) und Colson Baker alias Machine Gun Kelly (34) derzeit stellen. Jetzt verrät ein Insider gegenüber Us Weekly: "Megan überdenkt derzeit alles in ihrem Leben. Die Stimmung zwischen den beiden wurde immer toxischer und sie stritten sich oft." Vor allem die Schauspielerin wolle gerade "ihre Freiheit" und benötige "Freiraum". Megan und MGKs Beziehung scheint also ein ständiges Auf und Ab zu sein, wie eine zweite Quelle bestätigt: Die Dynamik des Paares sei "eine Achterbahn und die Dinge ändern sich ständig."

Bereits vergangene Woche berichtete das US-amerikanische Promimagazin, dass Megan und MGK derzeit eine besonders "schwierige" Phase durchmachen und daher "getrennt leben". Während die "Jennifer's Body"-Darstellerin in Malibu wohne, halte sich der Musiker in ihrem Haus in Encino auf – die beiden möchten "sich gegenseitig etwas Freiraum" geben. Dem Insider zufolge handle es sich außerdem um den "Tiefpunkt" ihrer Liebe. Zu ihrem tatsächlichen Beziehungsstatus oder den Gründen für ihre Krise äußerte sich aber bisher keiner der beiden.

Megan bestätigte im "Call Her Daddy"-Podcast lediglich, dass das Paar seine Verlobung zu einem Zeitpunkt im vergangenen Jahr löste und MGK ihre "Zwillingsseele" sei. "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", erklärte sie. An MGKs 34. Geburtstag am Montag gaben sie ihren Fans aber die Hoffnung, sich von ihrer Liebeskrise erholt zu haben. Laut einem People-Insider habe Megan den Ehrentag ihres Liebsten nämlich an seiner Seite verbracht.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Denkt ihr, Megan und MGKs Liebe übersteht die derzeitigen Probleme? Ja, wenn sie hart an ihrer Beziehung arbeiten. Nein, für mich klingt das so, als wäre es quasi schon vorbei... Ergebnis anzeigen



