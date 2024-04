Insider verrät: Werden Tom Holland und Zendaya heiraten?

Tom Holland (27) und Zendaya (27) sind ein echtes Traumpaar! Seit mehr als vier Jahren sind die beiden nun schon zusammen und scheinen so glücklich wie eh und je. Und obwohl der "Greatest Showman"-Star und sein Partner ihre Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten, kommen doch immer wieder Details ihrer Beziehung ans Licht. Wie zum Beispiel, dass die Schauspielerin und ihr Liebster bald den nächsten großen Schritt wagen könnten. Ein Insider verrät jetzt gegenüber People: "Sie haben bereits über das Thema Ehe gesprochen. Es ist eine Realität."

Allerdings könnte es noch eine Weile dauern, bis die Hochzeitsglocken für die beiden läuten. Erst im Februar dieses Jahres erzählte ein Freund des Paares gegenüber OK!, dass die beiden zusammengezogen sind – nach vier Jahren als offizielles Paar. Damals war auch schon die Rede von einer möglichen Eheschließung. Laut des Insiders sind die beiden Turteltauben aber sehr glücklich mit ihrer aktuellen Beziehung und verspüren daher keine Eile, daran etwas zu ändern. Und selbst wenn Tom und Zendaya bald heiraten sollten, könnte es sein, dass die beiden es nicht an die große Glocke hängen werden. Denn im aktuellen Interview erzählt die anonyme Quelle zudem: "Sie sind beide sehr private Menschen. Die Aufmerksamkeit, die ihnen in der Öffentlichkeit zuteilwurde, war für keinen von ihnen leicht oder angenehm."

Zendaya und Tom haben sich 2016 am Set ihres gemeinsamen Marvel-Films "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt. Seitdem gehen die beiden immer wieder viral – vor allem die gegenseitige Unterstützung ihrer Karrieren wird von den Fans gefeiert. Tom ließ es sich nicht nehmen, bei der Premiere von Zendayas aktuellen Film "Challengers – Rivalen" als Gast seiner Freundin dabei zu sein. Und auch der Euphoria-Star schwärmt gerne öffentlich von den Projekten seines Partners. In Bezug auf Toms neues Theaterstück "Romeo & Juliet" sagte sie im Interview mit Vogue: "Ich bin so stolz auf ihn. Ich werde mir die Show so oft ansehen wie nur möglich."

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

