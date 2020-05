Woran verstarb Paul L. Vasquez? Der 57-Jährige wurde 2010 zum Netzstar, nachdem er auf YouTube ein Video eines doppelten Regenbogens gepostet hatte, welches viral gegangen war. Der Clip wurde bisher fast 50 Millionen Mal aufgerufen und sammelte über 260.000 Likes. Nun ist die Web-Berühmtheit mit nicht einmal 60 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bisher jedoch unbekannt – Paul hatte jedoch seit Kurzem mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen!

Fest steht laut People bisher nur Folgendes: Vasquez sei Samstagnachmittag auf der Intensivstation des John C. Fremont Hospitals verstorben – das bestätigte die örtliche Behörde. "Paul war ein freundlicher Mann und ein Freund für viele in Mariposa County und darüber hinaus", sagte Sheriff Doug Binnewies über die Internet-Sensation.

Zuvor hatte Paul beunruhigende Nachrichten auf seinem Facebook-Profil gepostet: "Ich dachte, ich könnte heute einen Herzinfarkt gehabt haben, aber ich habe geschworen, nie wieder in eine Notaufnahme oder in ein Krankenhaus zu gehen", schrieb der 57-Jährige am dritten Mai. Er habe auch Probleme beim Atmen gehabt. Ob sein Tod mit diesen Beschwerden zusammenhängt, muss nun geklärt werden.

Facebook / Paul L. Vasquez Paul L. Vasquez, YouTube-Star

Facebook / Paul L. Vasquez Paul L. Vasquez, November 2019

Facebook / Paul L. Vasquez Paul L. Vasquez, Dezember 2013



