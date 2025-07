Cassie Ventura will P. Diddy-Prozess hinter sich lassen

Cassie (38) hat ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Nach dem Ende ihres juristischen Einsatzes im Prozess gegen ihren Ex-Partner Sean "P. Diddy" Combs fühlt sich die Sängerin und dreifache Mutter endlich befreit. Wie ein Insider dem Magazin Us Weekly verriet, empfindet Cassie nun "eine tiefe Erleichterung und ein Gefühl von Freiheit", nachdem sie ihre belastende Geschichte mit Diddy abgeschlossen hat. In dem Verfahren, das auf Missbrauchs- und Menschenhandelsvorwürfen gegen den Musiker basiert, klagte Cassie unter Tränen über körperliche und sexuelle Gewalt, die sie während ihrer Beziehung von 2007 bis 2018 erlebte.

Der zwielichtige Prozess geht derweil weiter, auch wenn Diddy weiterhin alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestreitet. Cassie hingegen hat bereits im November 2023 eine private Einigung mit dem Musikmogul erzielt und eine Zahlung in Höhe von 20 Millionen Dollar erhalten. Noch bewegender scheint jedoch der neue Lebensabschnitt der Künstlerin zu sein: Zwei Wochen nach Abschluss ihrer gerichtlichen Aussage brachte sie Ende Mai ihr drittes Kind mit Ehemann Alex Fine zur Welt. Die Familie, zu der auch die Töchter Frankie und Sunny gehören, genießt derzeit ein ruhiges Leben an der Ostküste. Ein Nahestehender betonte: "Cassie konzentriert sich voll auf ihre Familie und hat Hollywood endgültig hinter sich gelassen."

Privat scheint alles harmonisch zu sein. Alex unterstützt seine Frau, wo er nur kann, und gemeinsam meistern sie den turbulenten Alltag mit drei kleinen Kindern. "Sie sind ein großartiges Team", heißt es aus dem Umfeld der beiden. Cassie schätzt diese Ruhe, gerade nach den chaotischen Jahren an der Seite von Diddy. Ihr neues Leben ist geprägt von Intimität und familiärer Geborgenheit. Für ihre Töchter war die Ankunft des kleinen Brüderchens ein besonderes Erlebnis, auf das sie sich seit Monaten gefreut haben. Ein neues Kapitel voller Liebe und Stabilität scheint für Cassie und ihre Familie begonnen zu haben – fernab der Scheinwerfer Hollywoods.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy und Cassie Ventura

Instagram / cassie Cassie Ventura und ihr Partner Alex Fine

Instagram / cassie Cassie Ventura und Alex Fine mit ihren Töchtern, März 2025