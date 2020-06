Große Trauer um die berühmte Mary Pat Gleason: Die amerikanische Schauspielerin ist tot. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre zahlreichen Auftritte in der Sitcom Friends und der Serie "Mom". Die Künstlerin kämpfte schon seit Längerem gegen Krebs und war deswegen in Behandlung. Jetzt verkündete ihr Management: Die talentierte Darstellerin ist nun im Alter von 70 Jahren am Mittwoch verstorben.

"Sie war bis zum Ende eine wahre Kämpferin", enthüllte Gleasons Manager gegenüber dem Variety-Magazin und bestätigte den Tod der 70-Jährigen. Hinter der Amerikanerin liegt eine beeindruckende Filmkarriere. Seit den frühen 1980er Jahren war Gleason immer wieder in verschiedenen Fernsehserien wie Full House, Sex and the City und Shameless zu sehen. Auch in zahlreichen Spielfilmen wie "Chuck und Larry" und "Basic Instinct" stellte sie ihr Können unter Beweis.

Ihr Vertrauter Ron Fassler brach auf Facebook sein Schweigen und verabschiedete sich in einem emotionalen Post von Mary und bat ihre Fans, das Glas auf die Filmikone zu erheben. "Mary Pat Gleason, eine der liebsten und süßesten Menschen, die ich je kennengelernt habe, ist letzte Nacht im Alter von 70 Jahren verstorben", lauteten die Zeilen des "Watchmen"-Schauspielers.

Getty Images Mary Pat Gleason im März 2011

ActionPress Mary Pat Gleason

ActionPress Mary Pat Gleason



