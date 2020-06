Ihre Co-Stars nehmen Abschied von Mary Pat Gleason. Die Schauspielerin starb vergangenen Mittwoch im Alter von 70 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Trotz Schmerzen hatte sie selbst nach der Diagnose noch vor der Kamera gestanden und blieb auch in ihrer Rolle in der US-amerikanischen Sitcom "Mom" noch lange am Set. Ehemalige Kolleginnen erinnern sich nun im Netz an die verstorbene Emmy-Preisträgerin.

Jaime Pressly findet auf Instagram liebevolle Worte: "Sie ist einfach in jeder Hinsicht fantastisch. Mary Pat und ich hatten einige lustige, leichte Gespräche, aber wir hatten auch Tiefgründige. Diese Frau kann dir in die Augen schauen und dich buchstäblich fühlen." Mit ihr sei eine wunderschöne Seele gestorben. Auch Allison Janney (60) trauert um die 70-Jährige: "Sie war Teil unserer 'Mom'-Familie und wir liebten sie so sehr. Sie war einer unserer beliebtesten Gaststars." Ihre freundliche Art und ihr warmherziges Lächeln würden sehr vermisst.

Doch nicht nur bei den Dreharbeiten von "Mom" hatte Mary Pat Gleason mitgewirkt. Die Liste ihrer TV-Auftritte und Filmrollen ist lang. Unter anderem ist sie auch in den Streifen "Basic Instinct", "Cinderella Story" und "Sierra Burgess Is a Loser" zu sehen.

