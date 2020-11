Die American Idol-Gemeinde trauert um Nikki McKibbin. Die rothaarige Sängerin nahm 2002 an der ersten Staffel der US-amerikanischen Castingshow teil und schaffte es bis ins Finale. Am Ende landete sie auf dem dritten Platz – hinter Justin Guarini und Kelly Clarkson (38). Seither sorgte Nikki auch mit ihrer Alkohol- und Drogensucht für Negativschlagzeilen. Jetzt wurde bekannt: Nikki ist im Alter von 42 Jahren verstorben.

Das gab ihr ehemaliger "American Idol"-Kollege Justin jetzt via Instagram bekannt. "Ruhe in Frieden, 'Gypsy' und danke für dein Lachen, deine erbarmungslosen Sticheleien, Stärke, Verwundbarkeit, Liebe und Freundschaft, die du mir in unserer gemeinsamen Zeit im Rampenlicht gezeigt hast", heißt es in seinem Statement. Woran die Sängerin gestorben ist, ist bisher noch nicht klar. Neben etlichen trauernden Fans und Weggefährten hinterlässt Nikki auch ihren Sohn Tristen.

Auch Nikkis "American Idol"-Kollege Jim Verraros hat sich bereits mit rührenden Worten von seiner damaligen Konkurrentin verabschiedet: "Ich kann nicht fassen, dass du nicht mehr da bist. Du warst für viele von uns wie ein strahlendes Licht. Du warst einfach du selbst, ohne Rücksicht auf Verluste und das habe ich an dir am meisten geliebt", schrieb er zu einem Gruppenbild der damaligen "American Idol"-Kandidaten. Kelly Clarkson hat sich bisher noch nicht zu dem tragischen Verlust geäußert.

Anzeige

Getty Images Nikki McKibbin beim "American Idol"-Finale, 2009

Anzeige

Getty Images Nikki McKibbin, Kelly Clarkson und Justin Guarini bei "American Idol", 2002

Anzeige

Getty Images Nikki McKibbin bei einem Pressetermin für "Reality Remix"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de