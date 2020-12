Dieser Vorfall dürfte bei Queen Elizabeth II. (94) großes Entsetzen ausgelöst haben! Im vergangenen Juli hatte ein Soldat der königlichen Leibgarde für erschreckende Schlagzeilen in Großbritannien gesorgt: Marc Thomson hatte eine schwangere Kollegin in einer Londoner Kaserne in den Bauch geschlagen – und aufgrund dieses Vorfalls musste sich der 18-Jährige jetzt verantworten: Marc stand vor Gericht und gab dort die Körperverletzung zu!

Laut einem Bericht von The Sun habe Marc die Tat vor Gericht zwar zugegeben, jedoch habe er behauptet, dass er sich an den Vorfall kaum noch erinnern könne: Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung sei der Soldat so betrunken gewesen, dass sein Gedächtnis offenbar Lücken aufweist. Trotzdem hätten ihn die Juristen nach dem Geständnis für schuldig erklärt – und ihm Sozialstunden und eine Schadensersatzzahlung von umgerechnet rund 550 Euro auferlegt.

Zusätzlich zu den gerichtlich auferlegten Strafen sei es sehr wahrscheinlich, dass der Soldat mit strengen Disziplinarmaßnahmen in der Kaserne rechnen muss: Die Bestrafung könne beispielsweise einen Arrest von 28 Tagen inklusive harter militärischer Übungen beinhalten.

Getty Images Die königliche Leibgarde im Mai 2016 in London

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2019 in London

Getty Images Queen Elizabeth II., 2012

