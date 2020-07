Dieser Soldat sorgt für einen Eklat! Die königliche Leibgarde ist nicht nur für die Sicherheit von Queen Elizabeth II. (94) und den britischen Royals zuständig – die sogenannte Queen's Guard ist zusätzlich auch ein Aushängeschild des Buckingham Palace. Doch jetzt machen besorgniserregende Schlagzeilen aus der Kavallerie die Runde, der in der Vergangenheit auch schon Prinz William (38) und Prinz Harry (35) angehört haben: Ein Soldat dieser Einheit soll eine Schwangere angegriffen haben!

Ein Soldat der königlichen Leibwache sei nun wegen Körperverletzung festgenommen worden, berichtet The Sun. Der Grund: Er habe angeblich eine schwangere Kollegin in den Bauch geschlagen. Nach der Auseinandersetzung in einer Kaserne in der Nähe des Londoner Hyde Parks sei die werdende Mutter in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen der 17-Jährigen seien nicht lebensbedrohlich und es würde erwartet, dass das Baby überlebt, so ein Insider.

Könnte womöglich Drogenkonsum dieses aggressive Verhalten ausgelöst haben? "Jemand hatte sie in der Kneipe gesehen, wie sie zu den Toiletten schlichen, möglicherweise um Drogen zu nehmen", berichtete die Quelle über den Abend der Auseinandersetzung. Daraufhin hätten die Kommandanten bereits Drogentests angeordnet.

