Damit rührt Andrew Kaczynski viele Menschen zu Tränen! Der CNN-Reporter und seine Ehefrau Rachel Louise Ensign müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Tochter Francesca – liebevoll Beans genannt – verstarb am Heiligen Abend. Seit ihrer Geburt vor neun Monaten kämpfte die Kleine gegen eine Krebserkrankung – diesen Kampf hat sie nun traurigerweise verloren. Im Netz teilte Francescas Papa Andrew jetzt ein rührendes Video seiner verstorbenen Tochter.

In dem Video auf Twitter sieht man die Kleine fröhlich in ihrem Bettchen liegen – Francesca strampelt glücklich vor sich hin und lacht dabei in die Kamera. Die Aufnahme war im Juli entstanden. Andrew schrieb dazu: "Ich weiß, dass viele Beans vor ihrer Diagnose nicht kannten. Sie war so voller Energie." Die Eltern seien froh, dass ihre Tochter sechs Monate normal leben konnte.

Am ersten Weihnachtsfeiertag veröffentlichte das Paar die traurige Botschaft auf Andrews Instagram-Account. "Mit sehr schwerem Herzen müssen wir Ihnen sagen, dass Francesca letzte Nacht in den Armen ihrer Mutter und ihres Vaters gestorben ist", heißt es. Dazu sieht man drei Fotos der Kleinen mit ihrem Papa.

Instagram / andykaczynski Andrew Kaczynski und Rachel Louise Ensign mit Tochter Francesca

Instagram / andykaczynski Andrew Kaczynski mit Tochter Francesca

Instagram / andykaczynski Andrew Kaczynskis (CNN-Reporter) Tochter Francesca

