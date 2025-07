"Kampf seines Lebens": Frau von Thommy Schmelz bedankt sich

Reality-TV-Star Thommy Schmelz liegt im Koma. Seit Tagen herrscht Stille auf seinen sozialen Medien und denen seiner Frau Kathrin, die sich nun jedoch mit einem emotionalen Instagram-Post zurückmeldet. Sie veröffentlicht ein gemeinsames Foto und wendet sich mit bewegenden Worten an ihre Community: "Tausend Dank an euch alle! Thommy kämpft den Kampf seines Lebens und ihr steht an unserer Seite. Ich bin unendlich dankbar für eure unzähligen Genesungswünsche. Wir lieben euch." Die Anteilnahme und Unterstützung scheinen der Familie in dieser schwierigen Zeit viel Kraft zu geben.

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare, die Kathrin und Thommy Mut zusprechen. "Von Herzen ganz viel Kraft, Thommy ist ein Kämpfer, und du auch – viel Kraft für euch", lautet beispielsweise ein Kommentar. Ein weiterer User meint: "Wir hoffen und beten, dass alles gut wird! Wir sind in Gedanken und im Herzen bei euch. Auch wünschen wir euch viel Kraft – Thommy zum Kämpfen und dir zum Durchhalten." Viele drücken ihre Anteilnahme zudem mit roten Herz-Emojis aus.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Auswanderin in einem weiteren Posting über den dramatischen Gesundheitszustand ihres Mannes berichtet. Sie offenbarte, dass bei Thommy ein "hochaggressiver Pilz auf der Lunge" diagnostiziert worden war. Zusätzlich machten ihm schwerwiegende Herzprobleme zu schaffen, weshalb er auf der Intensivstation behandelt wurde. Die Ärzte im Universitätsklinikum Son Espases auf Mallorca kämpfen immer noch um sein Leben, während Kathrin an seiner Seite wacht. Thommy war in den vergangenen Jahren gesundheitlich immer wieder schwer angeschlagen. Noch im März musste ihm aufgrund eines Lungenleidens ein Teil der Lunge entfernt werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / thommyschmelz Kathrin und Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / mermischmelz Die "Goodybe Deutschand"-Stars Thommy und Kathrin Schmelz, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mermischmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Anzeige