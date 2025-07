Lange verlobt? Anna Maria Mühe und Lucas heiraten wohl bald

Die Schauspielerin Anna Maria Mühe (39) und ihr Partner Lucas Gregorowicz (48) haben große Pläne für diesen Sommer: Das Paar möchte sich das Jawort geben! Das behauptet zumindest Bild. Verlobt sollen die beiden bereits seit dem vergangenen Jahr sein. Laut dem Newsportal planen die beiden ihre Hochzeit in der malerischen Toskana. Die Feierlichkeiten sollen mehrere Tage andauern und dabei nicht nur die Liebe des Paares, sondern auch das Leben an sich zelebrieren. Eine Besonderheit: Trotz hoher Nachfrage von Freunden mit Kindern haben sich Anna Maria und Lucas dazu entschieden, ihre Hochzeit ohne kleine Gäste zu feiern. Der Platz vor Ort sei nämlich nur begrenzt.

Die Beziehung der beiden Schauspieler ist seit zwei Jahren bekannt und scheint von Glück geprägt zu sein. Anna Maria bringt eine Tochter aus ihrer vorherigen langjährigen Partnerschaft mit dem Regisseur Timon Modersohn in die Beziehung. Lucas, der bislang keine eigenen Kinder hat, übernimmt offenbar mit Herz und Seele die Rolle als Stiefvater. Im Freundeskreis spricht man bereits davon, dass ein gemeinsames Kind die glückliche Beziehung der beiden noch abrunden könnte. Sowohl Anna Maria als auch Lucas haben sich bisher noch nicht zu den News geäußert.

Schon vor vier Monaten konnten Anna Maria und Lucas gemeinsam vor der Kamera überzeugen. Für die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie "Totenfrau" standen die beiden erstmals zusammen am Set. Besonders an eine intensive Kampfszene denken beide gerne zurück. "Das war ein intensives erstes Mal", verriet Anna Maria damals gegenüber Bild. Die 39-Jährige gab zu, vorab ziemlich aufgeregt gewesen zu sein. Am Ende sei es aber "unglaublich toll und sehr lustig" gewesen, gemeinsam zu arbeiten.

Getty Images Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz, Schauspielerpaar

Getty Images Anna Maria Mühe, Juni 2023

Instagram / annamariamuehe Anna Maria Mühe und Lukas Gregorowicz