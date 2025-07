Sophia Hutchins' Tod: So lenkt sich Caitlyn Jenner ab

Caitlyn Jenner (75), geboren als William Bruce Jenner, wurde in Malibu beim Einkaufen gesichtet, nur wenige Tage nach dem tragischen Verlust ihrer engen Vertrauten Sophia Hutchins. Die 29-Jährige war am 2. Juli bei einem Unfall mit ihrem Quad ums Leben gekommen, nachdem sie mit einem Auto kollidiert war und 110 Meter einen Abhang hinabgestürzt war, wie die Daily Mail berichtete. Caitlyn, die sich in Begleitung von Freunden zeigte, scheint sich inmitten ihrer Trauer mit alltäglichen Aktivitäten abzulenken. Der Tod der jungen Unternehmerin hat nicht nur Caitlyn schwer getroffen, sondern auch zahlreiche Menschen aus ihrem Umfeld.

Sophia zog 2017 in Caitlyns Haus und übernahm kurz darauf die Rolle der Managerin, nachdem Caitlyns Ex-Frau Kris Jenner (69) sich aus dieser Verantwortung zurückgezogen hatte. Ihre Verbindung wurde oft von der Öffentlichkeit hinterfragt. Sophia betonte jedoch immer wieder, dass es sich bei ihrer Beziehung zu Caitlyn um eine "elterliche und familiäre Beziehung" gehandelt habe. Neben ihrer engen Bindung zu Caitlyn hatte Sophia auch ein besonderes Verhältnis zu den Jenner-Töchtern Kendall (29) und Kylie (27). Ihre Zusammenarbeit mit Kim Kardashians (44) Marke SKIMS im Jahr 2020 verdeutlichte zusätzlich die Nähe zur prominenten Familie.

Die Details des Unfalls hatten viele verstört. Untersuchungen ergaben, dass Sophia offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf der kurvigen Strecke in den Bergen von Malibu unterwegs war, als sie mit einem Mazda zusammenstieß und daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dass Caitlyn selbst neun Jahre zuvor in einen fatalen Unfall verwickelt war, bei dem eine Frau ihr Leben verlor, verleiht der Tragödie einen überaus bitteren Beigeschmack und dürfte die Geschehnisse für die Sportlerin umso schmerzlicher machen. Schon früh stand sie im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit – allerdings nicht wegen ihrer Familien-Reality-Show. Bekannt wurde sie als Bruce Jenner, holte 1976 olympisches Gold im Zehnkampf und stellte dabei einen Weltrekord auf. Im Jahr 2015 teilte sie der Öffentlichkeit mit, dass sie trans ist. Seither trägt sie den Namen Caitlyn.

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, November 2019

Getty Images Kendall und Kylie Jenner bei der Academy Museum Award Gala, Oktober 2024

Getty Images Kris und Bruce Jenner mit ihren Töchtern Kylie und Kendall Jenner im Dezember 2000