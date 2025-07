Neues Accessoire: Suri Cruise hat nun ein Bauchnabelpiercing

Suri Cruise (19) überraschte am vergangenen Freitag mit einem neuen Accessoire an ihrem Körper, als sie in den Straßen von New York City gesichtet wurde. Die Tochter von Katie Holmes (46) und Tom Cruise (63) präsentierte bei einem Bummel in New York City stolz ihr neues Bauchnabelpiercing, das sie mit einem weißen, bauchfreien Tanktop gekonnt in Szene setzte. Das Piercing dürfte für die College-Studentin ein modisches Statement sein und stieß bei Beobachtern auf großes Interesse.

Suri genießt offenbar weiterhin ihr Leben in der Großstadt. So absolviert sie derzeit ihr erstes Jahr am renommierten Carnegie Mellon College in Pittsburgh. Die 19-Jährige hat sich offenbar gut eingelebt und verbringt ihren Alltag total normal, abseits des Rampenlichts. Auf dem Weg zur U-Bahn oder ins Fitnessstudio zeigt sie sich stets lässig gekleidet und ist selbstständig unterwegs. Ihre Entscheidung, Modedesign zu studieren, überrascht nicht – schließlich gilt sie bereits jetzt als stilsicher und sieht dabei ihrer Mutter Katie in vielem ähnlich.

Als Tochter zweier Hollywoodgrößen hat Suri stets im Licht der Öffentlichkeit gestanden. Ihre Eltern, die sich 2005 verliebten und 2006 heirateten, trennten sich 2012. Katie erhielt anschließend das alleinige Sorgerecht für Suri. Zu ihrem Vater Tom Cruise soll sie bereits seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr haben und legte außerdem seinen Nachnamen ab. Trotzdem kümmerte er sich finanziell um ihre Bildung, einschließlich ihrer Collegegebühren.

Backgrid / ActionPress Suri Cruise im Juli 2025

ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York

MEGA Tom Cruise mit Töchterchen Suri, Juli 2012