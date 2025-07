Michael Douglas (80) plant keine Rückkehr zur Schauspielerei

Michael Douglas (80) hat in einem Interview während des Karlovy Vary International Film Festivals verkündet, dass er sich bewusst seit 2022 aus der Schauspielerei zurückgezogen hat. "Ich hatte fast 60 Jahre lang ziemlich hart gearbeitet und wollte nicht zu den Leuten gehören, die am Set tot umfallen", erklärte Michael gegenüber Variety. Zumindest habe er keine konkreten Absichten, wieder vor die Kamera zu treten: "Ich sage nicht, dass ich im Ruhestand bin, aber ich habe keine Absicht, zurückzukehren. Nur wenn etwas wirklich Besonderes auftauchen würde, würde ich es in Betracht ziehen." Zuletzt war der Schauspieler in der Miniserie "Franklin" sowie dem Marvel-Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" zu sehen.

Ein Grund für diesen Rückzug ist Michaels Wunsch, mehr Zeit für sich und seine Familie zu haben. Ebenfalls thematisierte er bei der Pressekonferenz seinen gesundheitlichen Kampf nach einer Krebsdiagnose im Jahr 2010, die seine Karriere nachhaltig beeinflusst habe. Trotz intensiver Chemotherapie und Bestrahlung sei es ihm gelungen, seiner Arbeit weiterhin nachzukommen. Neben der Schauspielerei bleibt der zweifache Oscarpreisträger jedoch als Produzent aktiv und widmet sich kleineren Projekten, die nicht den gleichen zeitlichen Einsatz erfordern. Sein neuester Film, "Looking Through Water", entstand noch vor seiner Pause und zeigt ihn an der Seite seines Sohnes Cameron Douglas (46).

Privat führt Michael mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones (55) seit 25 Jahren eine der bekanntesten Ehen Hollywoods. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, scheint eine Balance zwischen beruflichen und privaten Verpflichtungen gefunden zu haben. "Ich freue mich, meiner Frau bei der Arbeit zuzusehen", scherzte Michael über den neuen Fokus in seinem Leben und betonte in vergangenen Variety-Interviews, wie sehr er die Karrierepause genießt. Interessant ist zudem der Vergleich mit seinem Vater Kirk Douglas (✝103), der noch bis ins hohe Alter von 88 Jahren vor der Kamera stand – Michael hingegen möchte es ruhiger angehen lassen und genießt sein Leben abseits des Rampenlichts.

Getty Images Michael Douglas bei der Filmvorführung von "F1: The Academy" in Miami Beach

Action Press / CapitalPictures Cameron Douglas, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Kirk Douglas im November 2018

Getty Images Michael Douglas bei den Oscars, Februar 2013